La BANQUE de l'HABITAT du SÉNÉGAL endeuillée... Safietou Yade n'est plus !

Dakarposte a appris la triste nouvelle tard dans la soirée de ce lundi 16 Mai 2022. Mme Safietou Yade est décédée.

Les témoignages, sont en tous cas, unanimes: "La BHS perd une grande dame, et une dame de cœur. Puisse Allah SWT lui accorder Sa miséricorde et veiller sur ses proches. Amine" ... "Une grande Dame s'en est allée Safietou Yade DEM qu'Allah SWT l'accueille dans son paradis de firdawsi condoléances à sa famille la BHS." ...



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie biologique éplorée, à l'ensemble des employés de la BHS



Qu'Allah accueille feue Safiétou Yade dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!



