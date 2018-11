La Boad saisit des biens du député Diop Sy

Pour une dette non soldée au niveau de la Bank of Africa, le député non-inscrit, Demba Diop Sy, a vu ses biens saisis par la justice sénégalaise.



Selon le journal Libération, la vente aux enchères des biens en question est prévue le mardi 11 décembre et qu’elle concernerait des terrains situés à Rufisque-Est, sur l’avenue Cheikh Anta Diop (ex-Route de Ouakam) et à Diamniadio dans le département de Rufisque.