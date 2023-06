La CEDH condamne la Turquie pour la détention provisoire «excessive» d'un journaliste

Hidayet Karaca, détenu depuis décembre 2014 en Turquie, purge plusieurs peines de prison, dont une peine à perpétuité pour « tentative de renversement de l'ordre constitutionnel ». Ancien dirigeant du groupe de médias Samanyolu, lié au prédicateur Fethullah Gülen, Hidayet Karaca est considéré comme l'un des principaux acteurs du coup d'État manqué de juillet 2016.



Dans son arrêt, qui concerne l'un des procès contre Hidayet Karaca, la CEDH condamne la Turquie pour la « durée excessive » de sa détention provisoire, soit un peu moins de trois ans. Cette condamnation rejoint la liste des nombreuses autres prononcées contre la Turquie. L'an dernier, la Cour a reçu plus de 12 500 requêtes contre ce pays, soit 27% du total et deux fois plus que la Russie, 2e du classement.



En décembre 2021, le Conseil de l'Europe avait lancé contre la Turquie une procédure d'infraction pour refus d'appliquer un arrêt demandant la libération du mécène Osman Kavala. Ce n'est pas le seul arrêt que la Turquie refuse d'appliquer, et cette procédure d'infraction, rarissime, pourrait conduire jusqu'à l'expulsion d'Ankara du Conseil de l'Europe.