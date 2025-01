La Californie à nouveau face aux flammes

En Californie, 50 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation après le déclenchement d'un nouvel incendie à une cinquantaine de kilomètres au nord de Los Angeles.



Des vents chauds et secs renforcent le brasier et les flammes ont ravagé près de 4 000 hectares en quelques heures.



Des milliers de pompiers, des avions et des hélicoptères sont déployés dans la région du lac Castaic.



La ville de Santa Clarita est proche de l'incendie et les autorités ont fermé une portion d'autoroute de la région.



Les services pénitenciers ont évacué 500 détenus d'une prison menacée par les flammes et trois autres prisons pourraient en faire autant.



Les services météorologiques annoncent de la pluie ce week-end.





Les précipitations viendraient en aide aux pompiers et, en même temps, pourraient engendrer des ruissellement toxiques : les incendies du début janvier ont détruit des milliers de bâtiments et laissent derrière eux des débris calciné et nocifs.



Karen Bass, maire de Los Angeles : « Nous commençons à anticiper la pluie de manière proactive afin de nous assurer que si la pluie arrive, elle n'aggravera pas la crise dans laquelle nous nous trouvons. Il y avait beaucoup de matières dangereuses, de produits toxiques qui pouvaient se déverser dans l'océan. Nous voulons empêcher cela ».



La maire de Los Angeles craint aussi des glissement de terrain et demande aux services de voirie de protéger les routes pour réduire les risques d'effondrement.



Début janvier, les incendies de Los Angeles ont tué une trentaine de personnes.