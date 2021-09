La Cédéao suspend la Guinée, décide d’envoyer une mission jeudi

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest "a décidé de suspendre la Guinée de toutes ses instances de décisions, et demande que ces décisions soient endossées par l’Union africaine et les Nations Unies", a dit à des journalistes à Ouagadougou le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Alpha Barry, après avoir pris part au sommet par visioconférence. Il n'a pas évoqué de sanctions économiques.



Une "mission de haut niveau" sera envoyée jeudi en Guinée "pour discuter avec les nouvelles autorités" et à l'issue de cette mission d'une durée non précisée, la Cédéao réexaminera ses positions, a-t-il dit.



Les dirigeants de la Cédéao "ont exigé le respect de l’intégrité physique du président Alpha Condé", déposé par les putschistes dimanche, sa "libération immédiate" ainsi que celle de toutes les personnes interpellées, a-t-il ajouté. Ils réclament que les militaires "mettent en place un processus qui permette d'arriver très rapidement à un retour à l’ordre constitutionnel normal", a-t-il dit.







Dakarposte y reviendra amplement!