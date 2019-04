La Coalition Adiana est"Ogossagou"

Au moment ou on s'apprete à feter ce que nous appelons notre "lndependance" une veritable tragedie s'est passée à coté de nous,une barbarie,une bestialité indescriptible qui a detruit un village des hommes jusqu'au betail. Depuis ce jour ogossagou peuple nos nuits,le manque de reaction des peuples africains et de ses institutions nous fend le coeur et nous rend triste. Nous ne trouvons pas les mots pour traduire la plenitude des sentiments qui nous animent devant cette bestialité dans cette partie de l'Afrique, ou on laisse des forces tapies dans l'ombre opposer Dogons et Peulhs. Nous,de la Coalition Adiana,disons que nous sommes "Ogossagou" mais nous voulons pas demain vivre une extermination de Dogons par les Peulhs.Comme les peuples africains sont dans l'indifference,nous allons essayer d' eveiller leurs consciences,en attirant les attentions sur cette partie de la declaration de madame Adama ba konare dans l'espoir qu'elle va les fouetter pour qu'ils sachent qu'il est plus que temps que la communauté africaine se mobilise pour eradiquer les guerres ethniques et sauver le Mali. " Nos échines ont frissonné de stupeur, nos cris se sont consumés dans l'air carbonisé. Les images d'Ogossagou nous taraudent; elles peuplent nos nuits, nous coupent le sommeil avant de nous couper le souffle avec tant de regards inoubliables d'enfants apeurés et désemparés, hurlant aux côtés de leurs mères inanimées baignant dans des fanges de sang qu'en vain, ils supplient de leurs cris de se réveiller. Un regard singulier, celui d'un enfant pleurant sur le dos d'un garçon, qui peut être son frère, le visage sillonné de larmes de sang, les traits tellement marqués par l'angoisse qu'à eux seuls, ils donneraient une représentation vivante de l'anéantissement et de l'abîme d'anxiété dans lequel l'humanité peut s'engloutir. Cette image terrible traversera les siècles comme icône de l'épouvante." Pour la Coalition Adiana Le President Thierno lo