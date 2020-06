La Cour Suprême règle le contentieux sur l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire opposant Abdoul Mbaye à son ex-femme

Dakarposte est en mesure de révéler que c'est ce matin que la Cour Suprême de Dakar a traité l'affaire opposant l'ancien premier ministre, Abdoul Mbaye à sa femme Aminata Diack. Les anciens conjoints, qui ont connu un divorce douloureux, ont soldé leur compte à la barre du tribunal correctionnel de Dakar qui avait donné raison à Abdoul Mbaye. Qui, après l'appel interjeté par son épouse, s'est vu condamné par la Cour d'appel de Dakar. Un arrêt qui est attaqué par Abdoul Mbaye. Aujourd'hui, la Cour Suprême a partiellement cassé ledit arrêt. Maintenant, intacte, la décision de la cour d'appel condamnant Abdoul Mbaye à 1 an avec sursis pour usage de faux et tentative d'escroquerie, la haute juridiction a cependant cassé la condamnation sur les dommages et intérêts.

Abdoul Mbaye, condamné à verser 100 millions de Francs Cfa à la dame Diack, pourra voir sa copie revue à la loupe. La Cour, après avoir cassé la décision, a renvoyé le dossier à la cour d'appel de Zinguinchor, qui devra y statuer.