La Cour d'Appel confirme la condamnation pour escroquerie et abus de confiance d' Ibrahima Niass Ciss dit Baye Ciss sommé de payer 88 millions F Cfa à la société Great Neck Computer...

Dakarposte a appris de bonnes sources que l’affaire a commencé en 1999. Yahya Diouf, un émigré Sénégalais qui gagne sa vie aux Etats-Unis est contacté par un compatriote du nom de Babacar Thiam. C'est ce dernier qui lui fait savoir qu’un certain Ibrahima Niass Ciss plus connu sous le nom de Baye Ciss avait un bon de commande au niveau de la Guinée Conakry.



Baye Ciss souhaitait avoir un fournisseur pour la livraison de sa commande. Et le montant du matériel informatique était de 179.000 dollars. C'est ainsi que la société Great neck computers inc a livré a Mr Ciss via un container de 40 pieds le matériel destiné à la Guinée où il possédait une société dénommée Cimpex Guinée. Seulement, Yahya Diouf et la société Great neck computers ne recouvriront aucun sous sur les 150.751 dollars. De guerre lasse, il saisit qui de droit. Le sieur Baye Ciss se fait convoquer a la D.I.C. ou il a été retenu, loin des indiscrets. En garde à vue, il a pu recouvrir la liberté suite à une médiation pénale en date du 11 Novembre 1999 (dont nous détenons copie).

Malheureusement, M. Ciss ne respectera pas son engagement. Il sera derechef mis aux arrêts devant l'agence Air Afrique sise à la place de l'indépendance. Ce, suite à un mandat d'arrêt établi par le redouté mais redoutable doyen des juges.



Arrêté, Baye Ciss "au frais" (en garde à vue) réussira encore à se faire libérer.



L'affaire sera, par la suite, jugée devant le tribunal hors classe de Dakar. Nous sommes le 04 Octobre 2013. Dans la juridiction au siège, il y'avait la Présidente de Chambre Mme Hélène Sarr Camara CAMARA entourés d'assesseurs, notamment Mme Aminata Faye Diouf , Mr Mor LO, le greffier Me Wopa Gaye Fall. A l'issue de l'audience que M. Baye Ciss a été condamné de payer à la société Great Neck Computers la somme de 150.751 dollars (77.058.842 fcfa) au principal, outre les intérêts de droit à compter du commandement du 08 Septembre 2011 ainsi que celle de 10.000.000 fcfa à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a aussi ordonné l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de la somme de 500.000 fcfa. Les dépens à l'instance à la charge du défendeur.



Aussitôt commence le dilatoire de Baye Ciss. Après plusieurs mois, il interjette appel de cette décision. Là encore, la cour d’appel confirme le premier jugement. Mais Baye Ciss ne paie toujours rien. Il poursuit encore son dilatoire en servant une citation directe en date du 01 juillet 2021 à Yahya Diouf qu’il accuse de vouloir l’escroquer par le biais d’un Gie qui s’appellerait Gie Babacar NIANG. Or, ce GIE n’existe pas, ou alors il est inconnu du plaignant Yahya Diouf. Mais, à la surprise générale, Baye Ciss ne se présente pas à l’audience. L’affaire est renvoyée. À l'audience suivante, il est encore aux abonnés absents. Apres plusieurs renvois, la citation a été mise en délibéré et le juge a rendu un jugement à la date du 09 Septembre 2021 . Ce jugement a purement et simplement relaxé Yakhya Diouf et a débouté M Ciss de toutes ses demandes comme "mal fondées".



Aux dernières nouvelles, Dakarposte a appris qu'une saisie attribution et un procès verbal de saisie vente ont été servis a Mr Ciss. Et suite a un référé sur difficultés, l’affaire a été renvoyée au lundi 27 septembre 2021 pour la fixation du référé mais puisqu’il s’agit d’un jour décrété férié, le plaignant ne sait pas encore quelle date sera retenue pour ce énième recours.



Aujourd’hui la question que se pose nombre d'observateurs est celle de savoir qui protège baye Ciss. Ce supposé milliardaire disait dans une télé de la place qu'il est expert financier international et qu'il a acheté la societe ING? Réussira-t-il encore une fois à échapper aux griffes de Dame Justice ? Mystère et boule de gomme!



Affaire à suivre...