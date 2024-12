La Cour des comptes décale la publication de son rapport

La Cour des comptes va publier le Rapport sur l’exécution des lois de finances (Relf) 2023, le 31 décembre. Ce document est très attendu, aussi bien par l’opinion nationale que par les partenaires internationaux du Sénégal. Celui-ci est censé certifier les conclusions d’un audit de l’Inspection générale des finances (Igf), commandé par le nouveau régime, faisant état d’un maquillage des comptes publics en 2023, sous la Présidence de Macky Sall.



Le Premier ministre avait vendu la mèche au cours d’une conférence de presse, jeudi 26 septembre.



Selon Le Quotidien, la publication du rapport tant attendu était initialement prévue ce mardi 24 décembre. Le journal rapporte qu’elle a été reportée à la demande du gouvernement.



Raison invoquée, selon la même source : la Déclaration de politique générale du Premier ministre, prévue vendredi prochain. Il s’agit d’éviter que les conclusions de la Cour des comptes «polluent» l’atmosphère, d’après les «explications» recueillies par le titre du groupe Avenir communication.



«Le gouvernement a eu la primeur du contenu du document que tout un pays piaffe d’impatience de parcourir à cause du poids des accusations du Premier ministre», relève Le Quotidien.



Ousmane Sonko avait en effet déclaré que le régime de Macky Sall avait, par exemple, annoncé, pour 2023, un déficit budgétaire de 5,5% du PIB et une dette publique de 65,9% du PIB alors que l’audit de l’Igf a relevé, respectivement, 10,4% et 76,3%.



REWMI