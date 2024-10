L'essentiel





La Croix-Rouge libanaise fait état de 18 morts dans une frappe sur un village du Nord



Dix-huit personnes ont été tuées dans une frappe israélienne visant le village d'Aïto, dans le nord du Liban, a indiqué la Croix-Rouge locale, tandis que le ministère de la Santé rapporte que "les efforts de secours se poursuivent".



C'est la première fois qu'Aïto, village situé dans une région montagneuse à majorité chrétienne, est visé depuis que le mouvement islamiste Hezbollah et Israël sont entrés en guerre ouverte le 23 septembre. La frappe a visé un appartement, selon l'agence nationale libanaise ANI.



Selon un photographe de l'AFP, des restes humains étaient visibles devant l'immeuble situé à l'entrée du village qui a été rasé par la frappe, au milieu des va-et-vient des ambulances.



Le Hezbollah a annoncé lundi avoir ciblé une caserne près de Netanya, une ville côtière située au nord de Tel-Aviv, dans le centre d'Israël. De son côté, l'armée israélienne a dit avoir intercepté plusieurs projectiles tirés depuis le Liban.





Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 42 289 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d'un an.





Un membre de Médecins sans frontières tué à Gaza

Un membre de Médecins sans frontières (MSF) a été tué dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé l'ONG sur X. "Nous sommes horrifiés par le meurtre de notre collègue, que nous condamnons fermement, et appelons une fois de plus au respect et à la protection des civils", écrit l'organisation.







Nasser Hamdi Abdelatif al-Shalfouh est mort après avoir été blessé par des éclats d'obus à Jabalia le 8 octobre. Blessé à la poitrine et aux jambes, il est décédé à l'hôpital deux jours plus tard.