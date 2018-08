La DIC perquisitionne le domicile de l’administrateur de la page « Luttons Contre l’Indiscipline au Sénégal »

La Division des Investigations Criminelles (DIC), un démembrement de la police sénégalaise est intervenue en début d’après-midi au domicile de l’un des administrateurs de la page ‘Luttons Contre l’Indiscipline au Sénégal », en l’occurence Malick pour une perquisition sans leur présenter un mandat de perquisition délivré par un juge seul habilité à ordonner une perquisition chez un particulier.



C’est ce qu’a déclaré un des administrateurs de la page sur Facebook qui se trouve actuellement à la DIC



Selon l’auteur du post sur facebook, les policiers les ont »bousculé » à l’intérieur de la maison et « fouillé » la maison. Bien entendu, la police n’avait aucune autorisation pour pénétrer à l’intérieur de la maison. La question qui se pose ? Que cherchaient les policiers ?



Aussitôt, DJ Malick a saisi un avocat qui se chargera de déposer une plainte



Plus de 93 820 personnes sont abonnées à cette page sur Facebook et 95400 autres suivent ce compte qui milite pour un Sénégal propre et discipliné avec plusieurs opérations de nettoyage de plages et d’environnement.



A leur actif notamment les abords du stade Léopold Sédar Senghor, la plage de Yoff, la plage de Yarakh, la plage de Koussoum, etc…