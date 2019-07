La Dic ne lâche pas Aliou Sall: Après son audition, elle fouille ses avoirs financiers

La Division des investigations criminelles ne lâche pas Aliou Sall, présenté comme le principal acteur dans le scandale présumé de corruption autour du contrat pétrolier à Petro-Tim.



Après l’avoir auditionné sur les accusations portées contre lui, les enquêteurs de cette unité de la police s’intéressent désormais à ses avoirs. Selon L’Observateur qui donne l’information, le Commissaire Bocar Yague et son équipe ont envoyé depuis quelques jours, des réquisitions à une dizaine d’établissements financiers et banques de la place. Dans le document de saisine, la police cherche à avoir des informations sur l’inscription de l’ancien directeur de la Caisse des dépôts et consignations ( Cdc) dans leur livres.



Parallèlement à la fouille des comptes bancaires personnels, la Dic a demandé les mouvements financiers au profit de la société Agritrans. Selon l’enquête de la BBC, Timis Corporation aurait versé 250 000 dollars en guise de pot-de- vin à Aliou Sall, via cette société qui appartient sur le papier, à son oncle Abdoulaye Timbo, par ailleurs maire de Pikine.