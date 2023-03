La FIFA officialise la Coupe du monde à 48 équipes

Réuni dans la capitale rwandaise, le conseil de la FIFA a approuvé à l'unanimité le format à 48 équipes réparties en 12 groupes de 4, et non plus en 3 groupes de 16, rapportent plusieurs médias, en citant l’instance dirigeante du football mondial.





Avec ce nouveau format, les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont aux seizièmes de finale, selon la même source.



Au total 104 matches seront disputés au terme de la compétition, en lieu et place des 64 matches habituellement joués dans un format à 32 équipes.



C’est en 1998 lors du mondial organisé en France que la FIFA avait décidé d’un élargissement à 32 équipes. Ce format à 32 équipes a tenu pendant sept éditions, de 1998 à 2022.





































































aps