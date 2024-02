La France accueillera lundi prochain une réunion internationale en soutien à l’Ukraine

Une entrevue symbolique, deux ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le président français va réunir lundi prochain « plusieurs chefs d'État et de gouvernement ou leurs représentants ministériels » afin « d'étudier les moyens disponibles pour renforcer la coopération des partenaires en soutien à l'Ukraine », a indiqué ce jeudi l'Élysée, sans plus de précisions.



Le président polonais Andrzej Duda avait déjà annoncé sur la chaîne Polsat que son homologue français avait convié « toute une série de dirigeants européens à Paris pour discuter de nouvelles propositions de solutions et d'assistance pour l'Ukraine » et qu'il s'y rendrait.



Alors que le 24 février marquera le deuxième anniversaire du début de l'attaque à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, Kiev se retrouve dans une position « extrêmement difficile » sur le front, a reconnu lundi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. L'armée ukrainienne fait face à de multiples assauts russes qu'elle a d'autant plus de mal à repousser qu'elle souffre d'une pénurie de munitions et du gel de l'aide américaine, bloquée par les rivaux républicains du président Joe Biden au Congrès. Le président ukrainien semble donc devoir s’appuyer plus que jamais sur ses alliés européens.







« Sursaut collectif » européen

Dans ce contexte, Emmanuel Macron avait appelé les Européens à un « sursaut collectif » lors de la signature d'un accord bilatéral de sécurité avec le président Zelensky le 16 février à Paris. Ce jour-là, à Berlin puis à Paris, le président ukrainien a en effet signé des pactes de sécurité. Avec le même objectif : renforcer le soutien des pays européens au moment où son armée peine à contenir les assauts de la Russie. Notamment après le revers encaissé par l'armée ukrainienne à Avdïivka, ville tombée aux mains des Russes après des mois de lutte acharnée, et la première victoire de taille pour les forces de Moscou depuis la prise de Bakhmout en mai 2023.



Concrètement, Emmanuel Macron s’est engagé à fournir cette année « jusqu’à trois milliards d’euros » d’aide militaire « supplémentaire » à l'Ukraine, en informant par ailleurs de son intention de se rendre « avant la mi-mars » en Ukraine. Côté allemand, le document signé le 16 février contient une aide militaire supplémentaire et immédiate d'un montant de 1,1 milliard d'euros à Kiev. L'accord prévoit une étroite coopération militaire, une aide dans le domaine de la cybersécurité, la poursuite des sanctions contre Moscou et la promesse d'aider à la reconstruction du pays.

































