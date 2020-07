La France attend les noms des ministres du gouvernement Castex

Le Secrétaire général de l'Elysée annonce que le remaniement ministériel ne sera pas fait avant 17h. Jean Castex et Emmanuel Macron déjeunent en ce moment ensemble à l'Elysée.

"Le gouvernement sera désigné demain", a confirmé dimanche soir Jean Castex après avoir dîné avec le chef de l'Etat, en soulignant que le ministre de l'Intérieur serait nommé "sur (s)a proposition".



Au total, la nouvelle équipe devrait compter, selon l'Elysée, "une vingtaine de ministres et de ministres délégués" dont les noms seront égrenés par le secrétaire général de la présidence Alexis Kohler. L'ancienne équipe d'Edouard Philippe était constituée de 16 ministres, trois ministres délégués et 17 secrétaires d'Etat.



Emmanuel Macron a rappelé dans des tweets dimanche les lignes de force de la dernière partie de son quinquennat qu'un "gouvernement de mission et de rassemblement" devra mettre en oeuvre : "relance de l'économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l’environnement, rétablissement d’un ordre républicain juste" ou encore "défense de la souveraineté européenne".