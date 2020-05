La France célèbre l'AÏD EL FITR dimanche prochain

La date de la fin du ramadan a été annoncée en France : l'Aïd el-Fitr ce sera le dimanche 24 mai 2020. Une fête qui marque la fin de ce mois de jeûne et dont les célébrations font l'objet de consignes en ce contexte d'épidémie de coronavirus.

Le Ramadan touche à sa fin. En France, ce mois de jeûne suivi par les musulmans aura démarré en pleine période de confinement et se sera déroulée dans le contexte particulier engendré par l'épidémie de coronavirus. L'OMS avait par ailleurs dévoilé ses recommandations sanitaires vis à vis des musulmans qui se préparaient à le faire. Dans ces circonstances, les mosquées n'ont pas accueilli les pratiquants pour les prières pendant le Ramadan.



Ce vendredi 22 mai 2020, la date de la fin de ce mois de jeûne a été annoncée. Selon le calendrier lunaire, l'Aïd El-Fitr est célébré ce dimanche 24 mai 2020. À la Grande Mosquée de Paris, le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) et d'autres fédérations représentant les musulmans de France se sont réunis ce vendredi 22 mai 2020 à 18h30 : à l'occasion de la Nuit du Doute que les représentants religieux ont pu trancher en observant l'apparition ou non de la nouvelle lune.



Le mois de ramadan se voit ainsi clôturé par l'Aïd El-Fitr, une fête marquée par l'aumône (Fatrat) avant la prière du matin ainsi que par les réunions familiales autour de repas copieux. Cette année cependant la prudence devrait être de rigueur lors de ces célébrations. Si la France est en phase de déconfinement et que les réunions de plus de 10 personnes sont autorisés dans la sphère privée, le CFMC et la Grande Mosquée de Paris invite les mosquées à ne pas organiser de rassemblements.