La France n'a pas "à ce stade" mobilisé ses moyens militaires pour défendre Israël

La France n'a pas "à ce stade" mobilisé ses moyens militaires pour aider Israël à intercepter les missiles iraniens visant son territoire, a indiqué dimanche le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.



"A ce stade, et étant donné la nature et la trajectoire des attaques iraniennes contre Israël, les moyens militaires français n'ont pas été mobilisés", a-t-il déclaré sur la radio RTL. Le président Emmanuel Macron avait affirmé vendredi que la France pourrait participer "aux opérations de protection et de défense" d'Israël en cas de "représailles" menées par Téhéran aux frappes israéliennes sur son sol, si elle est "en situation de le faire".



Lors de précédentes frappes iraniennes sur Israël, en avril 2024, Paris avait participé à l'interception de drones et missiles iraniens.