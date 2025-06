La France renforce sa sécurité intérieure alors que le Moyen-Orient s'embrase à nouveau

En France, les écoles, les lieux de culte, les bâtiments publics, les festivals et rassemblements publics ainsi que les lieux d'intérêt pour les communautés israélienne, américaine et juive françaises font tous l'objet d'un plan de renforcement de la sécurité lancé vendredi par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.



Dans une lettre, consultée par Euronews, adressée au ministre de la Défense, aux chefs de l'armée et de la police et à d'autres responsables de la sécurité, Bruno Retailleau a déclaré que la détérioration de la situation au Moyen-Orient à la suite des frappes israéliennes sur l'Iran nécessitait la mise en œuvre d'une action immédiate pour renforcer la sécurité en France.



Outre l'appel à une présence policière renforcée et à une vigilance accrue, la note appelle également à des efforts de traque des individus, "en particulier les Iraniens ou ceux ayant des liens avec l'Iran", qui intéressent déjà les autorités françaises dans le cadre de la lutte contre la radicalisation.



Lors d'une conférence de presse à l''Élysée, Emmanuel Macron a annoncé un renforcement du dispositif Sentinelle pour "faire face à toutes les potentielles menaces".