La Mauritanie ferme ses frontières avec le Sénégal

C'est la der des ders! Dakarposte a appris que la Mauritanie a finalement fermé ses frontières avec le Sénégal. La psychose du Coronavirus est passée par là.

Conséquence: plus d'une centaine de Sénégalais sont bloqués entre la frontière le Sénégal et la Mauritanie.

"Je parle de ceux qui étaient partis acheter de la marchandise. Ils sont plus de cent" nous souffle t'on.





Affaire à suivre...