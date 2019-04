La Médina endeuillée...Ousmane Sy décédé

Dakarposte a appris la triste nouvelle en début d'après midi de ce mardi 23 avril 2019. En effet, l’ancien gardien de but de l’US GOREE, DU PORT ET DE L’ASC DAMELS DE MÉDINA, et désormais ex entraîneur adjoint de l’ASC LES JARAAF DE DAKAR, Ousmane SY, a tiré sa révérence.

Plus connu sous le sobriquet de OUSSOU BOY, il nous revient qu'il est décédé ce mardi à l’hôpital Abbas NDAO .



Réputé calme, courtois, mais pieux, le défunt , d'une gaieté simple et communicative, était constamment souriant (la preuve par l'image postée)



Aux dernières nouvelles, la levée du corps est prévue ce mercredi à 10h à la devanture de la mosquée de la rue 27x4. Ousmane Sy sera enterré au cimetière musulman de Yoff



Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!