La Police démantèle un réseau de vente d’hymens artificiels

La Division spéciale de cybersécurité (Dsc) a démantelé un réseau illégal de vente de médicaments sur TikTok, opérant sous le pseudonyme de « Dr Niang ». Un couple basé à Guédiawaye, identifié comme O.K. Dièye et P.A. Ndiaye, proposait des avortements par injection à 140 000 Fcfa ainsi que des « pilules d’hymen artificiel » à 40 000 Fcfa l’unité, rapporte Libération.



Ces capsules, appelées « capsules blood », étaient vendues clandestinement depuis 2021 et utilisées pour simuler une perte de virginité en provoquant un saignement artificiel lors d’un rapport sexuel.



Selon les aveux de la principale suspecte, si les premiers acheteurs étaient essentiellement des femmes, de plus en plus de couples se procuraient ce produit en toute complicité.



Interpellés, les deux mis en cause ont été déférés hier au parquet pour plusieurs infractions, notamment exercice illégal de la pharmacie, importation et vente de médicaments non homologués, ainsi que mise en danger de la vie d’autrui.





Les autorités rappellent que la vente de médicaments non autorisés constitue une menace majeure pour la santé publique et appellent à la vigilance face aux offres frauduleuses sur les réseaux sociaux.













































Rewmi