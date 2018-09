La RADDHO Renvoie Cheikh Béthio En Prison

La Justice qui lui a accordé une liberté provisoire aux relents de liberté définitive semble avoir oublié Cheikh Béthio THIOUNE.

Mais pas la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO). Face à la presse ce vendredi, l’organisation dirigée par Sadikh NIASS s’est longuement arrêtée sur cette affaire qui a défrayé la chronique en 2012.



La RADDHO indique ne pas comprendre pourquoi six ans après, les seize personnes accusées croupissent toujours en prison sans être jugée. Et, ajoute-t-elle, pendant ce temps, Cheikh Béthio THIOUNE bénéficie d’une liberté provisoire et vaque tranquillement à ses occupations, malgré le bouclage de l’instruction depuis longtemps.



Pour la RADDHO, cela dénote d’une Justice qui ne fonctionne pas normalement. C’est pourquoi elle appelle au respect des règles élémentaires d’une bonne justice notamment le traitement rapide des dossiers relatifs aux crimes conformément à des engagements internationaux souscrits par le Sénégal comme celui du comité des Nations-Unies contre la torture et les traitements inhumains cruels et dégradants.