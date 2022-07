La Terre comptera 8 milliards d’habitants au 15 novembre, annonce l’ONU

Huit milliards d’habitants, c’est un cap, et il va être franchi le 15 novembre, selon un rapport de l'ONU. C’est 5,5 milliards de plus qu’en 1950. Et pourtant, depuis le milieu des années 1960, la croissance démographique continue à ralentir. La population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards en 2030 et 9,7 milliards en 2050, avec un pic à environ 10,4 milliards de personnes dans les années 2080, avant un maintien à ce niveau jusqu'en 2100.



Les Nations unies estiment que l’an 2100 marquera la fin du renouvellement des générations, rapporte notre correspondante à New York, Carrie Nooten. Les démographes de l’ONU ont calculé par ailleurs que la pandémie avait causé près de 15 millions de morts en plus que ceux prévus à l’échelle mondiale. Toutefois, ils estiment que le bilan du Covid n’influencera pas tant que cela les tendances démographiques globales.



Croissances rapides en RDC et en Tanzanie

Autre fait notable, plus proche : l’an prochain, le nombre d’Indiens dépassera carrément le nombre de Chinois sur Terre ! Enfin, la population va quasiment doubler en Afrique subsaharienne d'ici à trente ans, avec des croissances rapides pour la République démocratique du Congo ou en Tanzanie, par exemple. C’est cette région du monde qui contribuera, à elle seule, à la moitié de la croissance mondiale d'ici à 2050. « L’Afrique, c’était un milliard d’habitants en 2010, ce sera probablement 2,5 milliards en 2050, et près de 4 milliards en 2100 », observe Gilles Pison, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et conseiller scientifique auprès de l'Institut national d'études démographiques (Ined).



« Alors que nous anticipons la naissance du huit milliardième habitant de la Terre », c'est « un rappel de notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète et un moment pour réfléchir sur les points où nous ne respectons toujours pas nos engagements les uns envers les autres », note dans un communiqué le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sans citer de cas concrets.



C'est aussi « l'occasion de célébrer notre diversité, de reconnaître notre humanité commune et de nous émerveiller devant les progrès de la santé qui ont prolongé la durée de vie et réduit considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile », a précisé le chef de l'ONU.





L'Inde deviendra bientôt le pays le plus peuplé du monde devant la Chine



La Chine est actuellement peuplée de 1 milliard 426 millions d'habitants, l'Inde de 1 milliard 412 millions d'habitants. Mais d'ici à quelques mois, c'est inévitable, l'Inde deviendra le pays le plus peuplé au monde. D'abord parce que sa population augmente, mais surtout parce que celle de la Chine diminue. Aujourd'hui, la moitié des Indiens ont moins de 28 ans. L'âge médian chinois est, lui, de 38 ans. Cela signifie donc plus de jeunes, mais aussi surtout plus de nouveaux parents.



À l'inverse, en Chine, le taux de croissance démographique a ralenti plus vite que prévu. Pékin est donc déjà confronté à une pénurie de main-d'œuvre. Les autorités ont d'ailleurs supprimé la politique de l'enfant unique pour tenter de contrer cette tendance. Côté indien, le défi sera d'offrir des débouchés aux nouvelles générations. Certains sociologues s'inquiètent en observant d'ores et déjà des groupes de jeunes hommes désœuvrés qui occupent les rues. Une population plus jeune signifie, en effet, plus de troubles sociaux et politiques potentiels. L’autre défi, pour les autorités, sera le manque croissant de nourriture, d'eau et d'énergie.



























































