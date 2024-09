La Turquie a officiellement demandé à intégrer les Brics

Le groupe des Brics+ est une coalition économique formée par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Elle plaide notamment pour une refondation des institutions internationales afin de refléter l'émergence de nouvelles puissances. L'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran ont officiellement rejoint l'organisation cette année.



L'intérêt de la Turquie n'est pas nouveau, mais il est donc aujourd'hui officiel. Si sa demande est acceptée, Ankara serait le premier membre de l'Otan à intégrer les Brics à l'heure où ses relations avec les États-Unis et l'Union européenne sont de plus en plus tendues.



Processus d'adhésion à l'UE bloqué

En cause notamment les liens turcs avec Moscou à l'aune de la guerre en Ukraine ainsi que le soutien américain et européen à Israël à l'aune de la guerre à Gaza. Le processus d'Ankara d'adhésion à l'Union européenne, lui, est bloqué.



Si la moitié des échanges de la Turquie restent tournés vers l'Europe, l'idée est donc de tirer profit de la situation stratégique du pays entre l'Asie et l'Europe. Le processus d'adhésion au Brics reste complexe, la demande turque devrait être discuté lors du prochain sommet fin octobre.







































































Rfi