La Turquie et la Libye signent des accords sur le renforcement de la coopération militaire

La Turquie et la Libye ont signé deux accords importants dans le domaine militaire, selon un communiqué du ministère turc de la Défense nationale publié mercredi.



Les accords ont été conclus à l’issue d’une réunion à Istanbul entre le ministre turc de la Défense nationale Hulusi Akar et le Premier ministre du gouvernement d'unité nationale libyen et ministre de la Défense Abdul Hamid Dbeiba.



Le communiqué précise que le premier accord signé par les deux parties porte notamment sur l'amélioration de l'efficacité de l'armée de l'air libyenne et la formation des pilotes libyens.



Selon la même source, les responsables turc et libyen ont également signé un protocole additionnel qui vise à "rehausser les relations militaires existant entre la Turquie et la Libye".



Le ministre turc de la Défense s’était entretenu, mardi, avec son homologue libyen en marge du salon de l'industrie de la défense SAHA EXPO, qui se tient du 25 au 28 octobre à Istanbul.



Akar avait souligné, à cette occasion, que la ligne politique d’Ankara concernant la Libye est de contribuer à la stabilisation de ce pays et à la préservation de son intégrité territoriale et politique, rappelant que la Turquie n'est pas une "force étrangère" en Libye.