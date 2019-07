La banalisation ignoble de la pédophilie au Sénégal (par MARVEL)

“ Désormais, les hommes qui épouseront des filles âgées de moins de 18 ans, écoperont de 20 ans de prison. Quant aux parents de ces mineures qui se rendront complices d’une telle union, ils purgeront une peine de 21 ans de prison. Nous détruisons l’avenir de nos enfants qui devraient aller à l‘école. J’enverrai en prison, même les imams qui célèbreront ces mariages. Et si quelqu’un est au courant d’un mariage de ce genre et qu’il ne le dit pas, nous l’enverrons en prison pour 10 ans. Quiconque sera découvert en train de forcer son enfant à épouser une autre personne, sera emprisonné” Voilà qui est dit très clairement. Malgré tout ce qu’on peut reprocher au Président déchu, il avait parfaitement raison sur ce point. Comment une enfant de 9 ans peut déjà avoir des sentiments vis-à-vis d’un homme de 25 ans et plus, ou serait en âge de pouvoir donner son consentement pour une décision aussi sérieuse qu’un mariage ? D’ailleurs, ce Oustaze ne fait même aucune référence au consentement de la fille. Dans l’une de ses vidéos qui sont encore en ligne, il dit simplement « qu’il faut donner la fille à un homme dès qu’elle a 9 ans ». Pratiquement comme l’on « donne » un mouton de Tabaski à un parent ou ami, à savoir qu’il est inutile de demander au mouton son avis. Pourtant, même l’Islam que ce Oustaze est censé connaître sur le bout des doigts, évoque bien le consentement des deux personnes (l’homme et la femme) pour le mariage. Alors, il faut croire que ce Oustaze se base sur ses propres pulsions à lui, et non sur l’Islam, pour se mettre à recommander aux grands gaillards de 25 ans et plus, d’aller épouser et déflorer des enfants de 9 ans, qu’elles soient consentantes ou non. L’essentiel est que ces grands gaillards convainquent les parents irresponsables ou opportunistes, de leur offrir en cadeau leurs petites filles. Epouser des enfants et détruire leurs vies est devenu tellement banal au Sénégal, qu’un Imam ou un Oustaze peut promouvoir librement dans ses prêches ce qui n’est rien d’autre que la pédophile. D'ailleurs, on a même l’impression qu’il est interdit de les contredire ou de les dénoncer. Le Sénégal serait-il envahi par des pervers ? Regardez dans les rues, dans les marchés, dans les villages, dans les quartiers. Nous voyons tous des couples qui ne devraient absolument pas en être un, mais plutôt une enfant et son papa ou grand-papa. Nous voyons des enfants qui portent sur le dos leur propre bébé et non leur petit frère. Nous voyons des petites filles malheureuses, effrayées, tristes, qui subissent la vie de tous les jours au lieu de la savourer. Nous voyons des enfants qui vont au marché avec la dépense quotidienne au lieu d’être en classe. Regardez dans les hôpitaux. Nous voyons des filles s’y rendre parce que victimes de déchirures au bas ventre, d’avortement, de problèmes hormonaux, de complications durant une grossesse bien trop précoce, etc….. Regardez dans les morgues et les cimetières. Combien de petites filles mariées ont rendu l’âme : parce que victimes d’hémorragies - victimes de maladies après contamination d’un mari sans pitié - à la suite d’accouchements bien trop risqués pour leur âge – à la suite d’un suicide – à la suite de cumul de problèmes de santé qui auraient pu être évités si l’on avait laissé leur corps se développer normalement - ….. Le plus inquiétant dans tout cela, c’est que : ** La pratique de la pédophilie fait de plus en plus l’objet de prêches, de recommandations par des irresponsables sans pitié pour les enfants ** Les viols sur mineur, lorsqu’ils font l’objet d’une plainte par la victime ou ses parents, font l’objet de sanctions insignifiantes, parfois une simple indemnité de quelques milliers de francs ** Les organisations de défense des droits de l’homme n’en ont cure car ce n’est pas assez Buzz comme sujet. Sauf peut-être quand cela concernera une personnalité célèbre ** Les organisations féminines se font très discrètes Dans un tel contexte, tous les parents un minimum responsables, sont invités à bien surveiller leurs filles, ne pas compter sur nos autorités, nos religieux, ou nos lois pour les protéger. Les pervers sont désormais à tous les coins de rue, dans les bureaux, dans les mosquées, dans les tribunaux, dans les villages, dans les champs. Laissons les petites filles grandir. Les futures épouses et mères qu’elles seront méritent dès leur plus jeune âge, respect, attention, considération. Elles sont à la fois si fragiles, et si fortes, car il faut l’être pour pouvoir s’occuper comme elles le font pendant des dizaines d’années de la maison, des enfants, du mari, du ménage, des repas, du linge, ……. Honte à tous ces pervers qui zieutent des gamines, qu'ils préfèrent aux filles majeures capable de leur dire « non ». MARVEL E-mail : marvel@hotmail.fr