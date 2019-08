La bande d' agresseurs, qui écumait à TECHNOPOLE- Pikine, finalement arrêtée

Ouf de soulagement pour les populations de Pikine et ceux-là qui empruntaient l'axe menant vers TECHNOPOLE !



En effet, Dakarposte a appris de sources judiciaires que le redoutable gang qui agressait nuitamment les citoyens a été mis hors d'état de nuire par la police.



Aux dernières nouvelles, il a été découvert par devers la bande de 5 malfrats pas moins de 250 grammes de chanvre indien, plus d'une vingtaine de téléphones mobile et des armes blanches.





Ils sont est en garde à vue au niveau du commissariat de police de Pikine