La bataille de Dakar n’a finalement pas eu lieu

La capitale Dakar était partie pour être la mère de bataille entre Pastef et Samm Sa Kaddu. Face à la razzia de Pastef, ce duel qui était tant attendu n’a finalement pas eu lieu. Farouche opposant de Pastef, la tête de liste de Samm Sa Kaddu qui a toujours revendiqué Dakar et qui promettait la victoire pour imposer la cohabitation à Diomaye et à son régime a mordu la poussière.





Barthélémy Dias a été battu dans son propre bureau et dans son propre centre de vote. Au centre de vote du lycée Ngalandou Diouf, à Mermoz, Anta Babacar Ngom, deuxième sur la liste nationale de la coalition Samm Sa Kaddu, n’a pas réussi à mobiliser une majorité dans son propre bureau de vote.



Il en est de même pour Bougane Gueye Dany. Dans le Plateau c’est aussi la razzia de Pastef. Le parti Pastef- les Patriotes a gagné les cinq bureaux de vote abrités par le centre de vote Berthe Maubert de Dakar Plateau avec 520 voix, suivi de Sam Sa Kaadu qui a obtenu 322 parmi les 1 122 suffrages valablement exprimés. Dans les deux plus grandes communes à savoir Parcelles assainies et Grand Yoff, Pastef a fait mordre la poussière à Samm Sa Kaddu et à ses leaders. «Le Sénégal vient de vivre un moment démocratique fort. En ma qualité de tête de liste de la coalition Samm Sa Kaddu, je tiens à féliciter chaleureusement le vainqueur des élections, Pastef, pour sa victoire», a réagi la tête de liste de Samm Sa Kaddu, Barthélémy Dias.



Pour contrer Pastef, à Dakar, l’opposition avait jugé utile de se liguer. Elle avait mis en place l’inter coalition regroupant trois coalitions de partis politiques dont «Takku Wallu Sénégal», «Samm Sa Kaddu» et «Jamm Ak Njariñ». Cet inter coalition n’a pas fait long feu. En effet, Jamm Ak Njariñ d’Amadou Bâ et Cie estiment anormal que «Samm Sa Kaddu» ait voulu s’adjuger quatre sièges à Dakar, et leur octroyer qu’un seul et deux sièges à Takku Wallu Sénégal regroupant l’Apr et du Pds.











































































Walf