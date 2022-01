La campagne pour les élections locales démarre ce samedi 8 janvier – Les démons de la violence guettent

Depuis quelques années, les élections dans notre pays se déroulent sur fond de violence. Et le point culminant de ces violences est atteint dès la campagne électorale au cours de laquelle les candidats, pour la plupart des gens inconnus du bataillon, font appel à des nervis pour attaquer leurs adversaires. La violence lors de ces événements est verbale et physique en même temps, mettant en danger la sécurité publique et la vie des jeunes qui sont les victimes désignées. Car ce sont en général ces jeunes qui sont utilisés par les hommes politiques comme nervis et chair à canon. Ce sont eux qui sont mis au-devant de la scène car, chômeurs pour la plupart, ils bénéficient lors des campagnes électorales de quelques maigres subsides, soit hormis les t-shirts à l’effigie des candidats, ils perçoivent entre 2000 et 5000 francs pour suivre les meetings, saccager les cortèges des adversaires etc. Et les parents, désemparés ne savent plus à quel saint se vouer.

Pour ces prochaines locales, le danger est là car l violence risque de s'inviter encore. De grâce, que nos hommes politiques fassent une campagne civilisée, sans violence ni verbale ni physique, car notre pays a trop souffert de victimes électorales qui sont souvent des innocents.

























clounjay@yahoo.fr