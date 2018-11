La célèbre coiffeuse Nabou Diallo atrocement mordue par sa co épouse ...Révélations...

Celle qui a sauvagement mordue la dame Nabou Diallo est-elle cannibale? Il y'a de quoi se poser des questions eu égard à la manière anthropophage dont Nabou (sur l'image en jean déchiré et haut blanc) a été mordue par ,nous souffle t'on, sa co épouse.



Quoi qu'il en soit, les interprétations vont bon train et d'aucuns jurent la main sur le coeur que celle (sa co épouse) qui l'a mordu tel un ogre est de la race on ne peut plus redoutée des anthropophages.





En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que Nabou Diallo est mariée pour le meilleur comme pour le pire avec un concessionnaire de véhicules répondant au nom de Laye Ndoye.



Elle tient un salon de coiffure à Ouest Foire. Séjournant depuis quelques jours en Chine, Nabou Diallo ignorait qu'elle allait se retrouver nez à nez avec sa co épouse dans l'Empire du Milieu. Que nenni, bat en brèche une de nos sources. Qui jure la main sur le coeur que c'est sa co épouse qui aurait fait des pieds et des mains pour lui faire la fête avant de la mordre ainsi (voir les images qui ont fini de faire le tour de la toile)



En tous les cas, cette morsure a entraîné une blessure plus ou moins profonde, mais surtout, elle présente un risque d’infection plus important que les morsures d’animaux.



On ne sait pas si c'est fait ou pas, la victime gagnerait à consulter rapidement un médecin. Car, la morsure laisse voir plus qu’une simple marque des dents sur la peau.



En effet, il lui faut un traitement rapide et approprié pour éviter la transmission d’une infection.



Nous y reviendrons !