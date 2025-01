La chanteuse malienne Rokia Traoré, incarcérée en Belgique, a été libérée

Incarcérée depuis la fin du mois de novembre à Bruxelles où elle a été transférée après son arrestation en Italie en juin dernier dans le cadre d'un conflit avec son ex-conjoint belge sur la garde de leur fille, Rokia Traoré a retrouvé la liberté. Dans la soirée du mercredi 22 janvier, après sept mois de détention, celle-ci a quitté la prison de Haren, dans le nord de Bruxelles, où elle avait été incarcérée le 29 novembre. La décision avait été prise par la justice belge un peu plus tôt dans la journée, à l'issue d'une nouvelle audience à laquelle la chanteuse malienne n'a pas assisté. « Aujourd'hui, Madame Traoré retrouve la liberté », a notamment déclaré son avocat, Me Dimitri de Béco.



Depuis plusieurs semaines, Rokia Traoré et son ancien compagnon, Jan Goossens, avaient entamé une médiation pour résoudre la question de la garde de leur fille de 9 ans qui vit à Bamako. Celle-ci a débouché sur un accord qui prévoit que les deux parents pourront chacun revoir l'enfant selon des conditions validées par la justice belge lors d'une audience à huis clos, mais qui restent confidentielles. À ce jour, Jan Goossens affirme ne pas avoir revue sa fille depuis son départ pour le Mali il y a plusieurs années. C'est l'absence de Rokia Traoré et de l'enfant lors des audiences il y a cinq ans qui avait provoqué la condamnation de la chanteuse à deux ans de prison en 2023. Toujours selon Me Dimitri de Béco, « le tribunal a voulu donner sa chance à cet accord et, pour qu'il puisse se concrétiser, a permis à [Rokia Traoré] de retrouver la liberté ».







Audience « pour la forme »



La juge a aussi estimé que l'accord passé entre les deux protagonistes de l'affaire remettait en question la condamnation de la chanteuse qui est, à ce stade, annulée, ce qui ne signifie cependant pas que le dossier judiciaire est clos. De nouvelles audiences sont effectivement prévues, d'abord au mois de juin pour statuer sur la garde de l'enfant, puis ultérieurement pour rejuger l'affaire qui a valu deux ans de prison à Rokia Traoré. Mais de l’avis même des avocats de son ex-conjoint, il s'agira, dans le second cas, d'une audience « pour la forme » au cours de laquelle il y a peu de chances que la chanteuse soit une nouvelle fois condamnée.



Rokia Traoré devra évidemment se présenter en personne lors du prochain procès qui se déroulera, selon toute probabilité, dans une atmosphère apaisée. En revanche, puisque le précédent jugement est annulé, aucune obligation de résider en Belgique d'ici là ne lui est imposée, et ses avocats affirment qu'elle résidera en Europe, sans plus de détails.



Cette affaire « est partie en boule de neige, ça a détruit ma carrière », avait reconnu Rokia Traoré fin décembre, lors de la première audience publique à Bruxelles depuis son extradition d'Italie.

















































