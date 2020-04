La chute "live and direct" de Françoise Gaye (Vidéo)

La célèbre belladone réfléchira par deux fois avant de faire ses fameux "one man show". Sur Facebook et à travers d'autres réseaux sociaux, ceux qui ont suivi Françoise Gaye se sont fait une belle frayeur. Elle a trébuché gravement en "live and direct". Nous espérons que sa chute impressionnante n'aura pas de séquelle. À moins que...