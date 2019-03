La coalition ADIANA felicite Thierno lo et le President Macky Sall...

Au nom de la Convention des cadres ,celui des jeunes, des femmes et des sages de la coalition ADIANA, nous tenons à féliciter notre Président ,le ministre THIERNO LÔ qui nous a transmis sa force de conviction et qui a partagé, en toute humilité avec nous, ses valeurs, son courage, son expérience et son savoir-faire. C’est pourquoi, cette victoire du Président Macky Sall au 1er tour est aussi la sienne. En savourant cette belle victoire de MACKY SALL, nous avons un devoir de profonde reconnaissance envers THIERNO LÔ. Nous continuons d’apprendre beaucoup à ses côtés. Quelque soient nos parcours universitaires ou professionnels, nous sommes fiers et honorés d’être ses étudiants attentifs en stratégies et sciences politiques. THIERNO LÔ a abattu un travail considérable sur tous les terrains et nous a incité à agir comme lui, chacun dans sa ville, avec dignité et en empathie avec les populations. L’apport de la coalition a été déterminant dans Dakar et sa banlieue, en effet toutes les cellules installées, ont bénéficié des calebasses de solidarité ou de nos formations, ce qui nous a permis de les fidéliser et de traduire cela en voix pour le Président Macky Sall. Dans des zones comme Touba et Thiès ou BBY a perdu, notre coalition a permis d’amoindrir les écarts et de tenir la dragée haute à l’opposition. En effet, 30 secteurs de la coalition ADIANA sont déjà installés à Touba. Le combat de Darou Mousty a été tout aussi épique, car malgré les votes sanctions á l’encontre de la mairie, la coalition Adiana a permis de faire basculer Darou en faveur du Président Macky Sall grâce au travail de terrain remarquable et des réalisations du Président THIERNO LÔ coalition est de ce fait une réalité dans le microsome politique sénégalais. Nous devons remercier sincèrement le Président THIERNO LÔ. Nous pouvons l’assurer de notre indéfectible attachement et lui disons que nous resterons plus déterminés que jamais pour poursuivre tous les combats auxquels il voudra nous associer. D’autres challenges sont devant nous, d’autres victoires aussi belles nous attendent avec cet esprit d’équipe, INCHALLAH RABBI. Cet esprit d’équipe, nous l’avons partagé aussi avec nos homologues de la grande Coalition de la majorité présidentielle : BBY que nous tenons à féliciter également. Monsieur MACKY SALL, Président de la République, vient de traverser une étape historique et cruciale de sa vie politique. Nous sommes comblés pour l’avoir accompagné sans hésitation et n’avons cessé de clamer qu’il était le meilleur choix. Notre coalition a tenu à l’accueillir partout où il est passe, Les faits nous donnent raison aujourd’hui. Nous demandons à notre Président THIERNO LÔ de bien vouloir lui transmettre nos très sincères félicitations et nos vœux de réussite pour ce second mandat. Le Bureau exécutif de la Coalition ADIANA