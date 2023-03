La commune de Keur Moussa brille au salon international de l'agriculture de Paris !

La commune de Keur Moussa , bien représentée au salon international de l'agriculture de Paris par Mme Mame Fatou Ndiaye première adjointe au Maire , fait bonne figure au grand dam du Sénégal.



C'est l'occasion de magnifier la gent féminine incarnée par la grande dame de Keur Moussa dont la présence à Paris marque un grand tournant pour l'essor de sa commune .



De la promotion des produits agricoles et pastoraux de son terroir , à la valorisation des céréales locales transformées , Mme Mame Fatou Ndiaye n'a pas lésiné sur les moyens quantitatifs et qualitatifs pour hisser au devant de la scène la commune de Keur Moussa.



Soucieuse du bien-être de sa localité , Mme la Première adjointe au Maire de Keur Moussa Mme Mame Fatou Ndiaye s'est évertuée à rencontrer son homologue Maire de Grenoble ainsi que le proviseur du lycée pour nouer des partenariats féconds .



Mme Mame Fatou Ndiaye , première adjointe au Maire de Keur Moussa marque ainsi son empreinte dans l'échiquier des icônes politiques du Sénégal en général et de sa commune en particulier .



Dr Cheikh Hane