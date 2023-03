La commune de Keur Moussa célèbre la journée internationale de la femme .

Ce 8 Mars marque la commémoration de la journée internationale de la femme .

L' enjeu est de taille pour qui connaît la valeur intrinsèque de la femme en tant que mère , épouse , actrice de développement et enfin élément essentiel de la procréation.



À l' instar de toutes les icônes féminines , Mme Mame Fatou Ndiaye Première adjointe au Maire de Keur Moussa , de retour d'un séjour fructueux au salon international de l'agriculture de Paris, a mis les bouchées doubles pour la réussite totale de la journée dans sa commune.



Inspirée par la bravoure de Yacine Boubou , de Aline Sitoe Diatta et tant d'autres héroïnes nationales Mme la première adjointe au Maire de Keur Moussa soutenue par le premier magistrat de ladite commune réussit de manière spectaculaire le pari de la mobilisation des femmes et des jeunes.



Activités festives liant l'utile à l'agréable marquent d'une empreinte indélébile cette journée en l'honneur de la femme.



Dr Cheikh Hane