La commune de OGO (Département de Matam) a bénéficié d’un investissement du programme ASSAM/APEFAM.

Cet investissement du domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle entre dans cadre de la seconde phase du Projet d’Appui à la sécurité alimentaire dans la région de Matam et l’Appui à la Promotion des Exploitations Familiales dans la région de Matam (ASSAM/APEFAM). L’étude de faisabilité de ce programme à caractère économique est conjointement faite par le Maire de la commune de OGO, les services de l’environnement, de l’agriculture et de la SAED. Le programme vise des objectifs d’une portée considérable, indique une note parvenue à laviesenegalaise.com. Dans cette optique, il est prévu la construction d’un magasin de stockage d’aliments de bétail et d’un périmètre maraîcher à Belinaibé. Le même magasin est prévu à Dendoudy, en plus d’abreuvoirs. Danthiady et Wassacodé vont bénéficier chacun d’un parc de vaccination et d’un abreuvoir. En outre, un périmètre maraîcher sera installé à Wassacodé, et la pépinière forestière de Danthiady se verra réhabilitée. Par l’intermédiaire d’un important réseau d’adduction, l’eau potable atteindra la localité de Dow Bouli. A terme, les villages de OGO et Thiancone Boguel verront les abreuvoirs délocalisés. L’implantation de périmètres maraîchers est prévue à Faboly et Gana Balol. Diandioly bénéficiera de cette précédente installation, laquelle sera accompagnée d’un parc de vaccination et d’abreuvoirs. Enfin, dans la localité de Léwé Nguenar sera bâti un forage pastoral et un périmètre maraîcher aménagé. Ainsi, OGO verra ses potentialités valorisées. Et, avec ce programme, il est clair que dans la commune dirigée par le Maire Amadou Kane Diallo, l’émergence est possible.