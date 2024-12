La condamnation de Massata SAMB et Mamadou NIANG confirmée en Appel

Ce 23 décembre, la Cour d’Appel a rendu son verdict dans le procès opposant les anciens députés Mamadou NIANG, Massata SAMB et Amy NDIAYE Gniby.



Le juge a confirmé le jugement donné en première instance qui est de 6 mois de prison ferme pour les deux hommes et à payer solidairement des dommages et intérêts à Amy NDIAYE Gniby un montant de 5 millions de F CFA.



Pour rappel, en décembre 2022 lors d’une plénière, Mamadou NIANG et Massata SAMB ont agressé la maire de Gniby après qu’elle a proféré des propos selon eux injurieux à l’encontre de leur guide religieux et fondateur du PUR, Serigne Moustapha SY.







































































walf