La confession de Macky SALL : « on est structurellement dépendant »

La guerre Russo-Ukrainienne a beaucoup impacté la fourniture en produits de consommation aux pays africains. Se disant conscient de cette situation, le président Macky SALL a, lors de la conférence économique de Dakar 2022 avec pour thème : l’Afrique partenaire leader, exhorté les pays d’Afrique à privilégier le consommer local afin de d’être INDEPENDANT. Ainsi, le patron de l’APR qui entonne le même refrain que les activistes, estime que le « consommer local » est le seul moyen de faire face aux changements qui touchent le monde.



« Nous ne maîtrisons ni la production, ni les chaînes logistiques et nous sommes totalement à la merci de la conjoncture. Il faut que nous changions aussi nos habitudes alimentaires. Quand vous regardez le monde, il y a des prédominances par continent. L’Europe, c’est le continent du blé. L’Amérique, c’est le continent du maïs. L’Asie, c’est le continent du riz. Et l’Afrique, c’est le continent du mil. Le mil, on nous l’a fait lâcher, on nous a importé le riz d’Asie. Maintenant, on ne sait que manger du riz et on n’en produit pas assez. On ne sait que manger du pain. On ne produit pas de blé. Donc, on est structurellement dépendant. C’est ça le problème de fond », déplore-t-il.



Reste maintenant à demander au président SALL ce qu’il a fait, après 7 ans dans un gouvernement et 10 ans à la tête de l’Etat, pour remédier à cette situation.







































walfnet