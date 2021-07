La confrérie mouride en deuil: Serigne Abdoul Lahi Mbacké, le khalife de Serigne Mor Diarra, nous a quittés

D’après dakaractu qui livre l’info, Serigne Abdou Lahi Mbacké laisse derrière lui, une grande mosquée en construction. Sa dernière sortie date de quelques semaines.



Il recevait alors Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, venu lui remettre la somme de 100 millions FCfa, de la part de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou et justement destinée à l'achèvement de l'édifice.



A la communauté mouride et à la oummah islamique, leral.net exprime sa vive compassion et prie pour le repos de son âme.