La crise de l’industrie automobile européenne en débat au parlement de l'UE

Des ventes en chute libre, des fermetures d'usines toujours plus nombreuses, des campagnes de rappel de véhicules... Les députés européens ont débattu ce mardi de la crise qui menace l'industrie automobile européenne.



Un parc automobile européen "zéro émission" en 2035

L'objectif de la transition du secteur vers une production de véhicules "zéro émission" était au cœur des débats, la limite légale des émissions de CO2 passant à moins de 94 grammes par kilomètre l'année prochaine et les constructeurs automobiles affirmant ne pas pouvoir respecter ce délai.



"Les ventes de voitures dans l’UE sont inférieures au niveau d’avant la COVID-19. Alors que la Chine est devenue le plus grand marché. La demande s'est déplacée vers les véhicules zéro émission. Nous avons donc défini un cadre clair pour une transition vers des véhicules zéro émission avec un objectif de 100 % de voitures "zéro émission d'ici 2035"", a déclaré Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne, lors de son discours d'ouverture au Parlement.



Faiblesses de l'investissement et des chaînes de production

Certains députés ont défendu l'idée que la neutralité carbone du parc automobile européen en 2035 est un objectif impossible à atteindre, pointant la faiblesse des plans d’investissements et les failles de la chaine de production du secteur.



"Nous imposons les véhicules électriques. Ce n'est pas durable. Nous ne pouvons pas le faire dans le délai que vous nous avez donné. Il n'y a pas d'infrastructure de réseau appropriée. Nous ne fournissons pas suffisamment de financement. Il n'y a pas assez de demande. C'est trop cher et c'est très difficile d'utiliser des véhicules électriques et cela ne pollue pas moins." a affirmé Elena Donazzan, député italienne d'extrême droite.



La résolution de cette question fera l’objet d’un vote au parlement lors d'une prochaine session.