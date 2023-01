La date de prise de fonction du nouveau chef des pompiers retenue

Le général de brigade Mamadou Ndoye est le nouveau commandant des sapeurs-pompiers. Il a été nommé par le Président Macky Sall. Son intronisation est effective depuis hier, mais il sera officiellement installé dans ses nouvelles fonctions mardi prochain, selon Enquête.



Le journal signale que le général Mamadou Ndoye est le premier officier-pompier titulaire du Brevet de l’École de guerre (France). La même source rapporte qu’il est attendu, notamment, pour une politique sociale plus efficace, la mise en service de l’École nationale des sapeurs-pompiers à Thiès, l’achèvement du maillage du territoire national et le renforcement du personnel et du matériel technique.



Mamadou Ndoye remplace le général Mor Seck, en retraite depuis la semaine dernière.















































seneweb