La demande poignante des épouses de Sonko à Macky, son épouse et au peuple

«Monsieur le président de la République, je vous lance un message solennel. On vous demande de libérer Ousmane Sonko pour qu’il puisse rejoindre sa famille afin qu’on puisse le soigner», a demandé Anna Diamanka, lors d’un entretien sur Dakarmatin.



Elle ajoute : «On vous demande aussi de libérer tous les détenus. Aujourd’hui, on est à plus de 1020 détenus. Nous adressons aussi cet appel à la première dame en tant que mère, en tant que femme. Ça c’est un appel à la paix lancé à tous les bords», dit-elle.



La deuxième épouse de Ousmane Sonko, qui s’exprimait avec sa coépouse Khady Kébé, appelle aussi les populations au calme. Anna Diamanka demande aux partisans des différents bords, d’arrêter la violence et de revenir au débat d’idées.













































igfm