La dépouille d'un Sénégalais abattu par la police américaine toujours bloquée entre le Pérou et l’Équateur

Plus d’un mois après le décès de Mbarack Fall dit Pape Fall, abattu par balles, son corps est toujours coincé à la frontière entre le Pérou et l’Équateur.



En cause ? L’État du Sénégal tarde à livrer les papiers administratifs pour son rapatriement, informe Les Échos dans sa livraison de ce samedi.



La communauté sénégalaise établie au Brésil a mobilisé 8000$ pour transporter le corps jusqu’à Dakar.



Mais, la société qui devait assurer le rapatriement demande des justificatifs pour plus de transparence.



Pour rappel, Pape Fall a été tué par balles par la police aux frontières alors qu’il tentait de rejoindre les États-Unis par voie terrestre.



Avec d’autres compatriotes, il a quitté le Brésil, en passant par l’Amazonie, pour gagner le sol américain.



C’est à la frontière entre ce pays et l’Équateur qu’ils ont été stoppés par la police qui leur demande leurs pièces et passeports.



Pris de panique, Pape Fall tente de fuir. Les gardes ont ouvert le feu sur lui. Il s’affale et meurt sur le coup.