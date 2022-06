La devanture de la maison de Sonko assaillie- Dans la rue, des effigies aux slogans hostiles à Macky Sall et à son ministre de l'Intérieur Antoine Diom

Les radars fureteurs de dakarposte nous soufflent que très tôt ce mercredi matin, les rassemblements ont commencé. Au moment où ses lignes sont écrites, l’emblématique place de l'Obélisque est déjà noire de monde.

Le contraste est saisissant entre le sérieux des revendications et l’ambiance de fête qui règne devant la maison du leader des "Pastéfiens" à la cité Keur Gorgui.



Sur place, on y voit des banderoles déployées. Sur l'une, il est écrit: "Macky Sall dégage, Antoine Diom vendu" etc... Au moment où certains se restaurent avec des sandwichs , une dame, inconditionnelle d'Ousmane Sonko laisse entendre que "la quasi totalité du peuple ne veut plus de l'actuel chef de l'Etat à la tête du pays". D'autres portent des images, des tee-shirts à l'effigie de leur leader.

Des adolescents portent des tee-shirts avec les portraits de pourfendeurs du régime marron dont Barthelemy Dias, entre autres. Soudain, l'un d'entre eux , comme s'il déploie l'étendard de guerre, lâche tout de go : "Patriotes, taf taf sama gars yi, préparez-vous, Pros (entendez Président Ousmane Sonko) va bientôt sortir. Nous allons l'escorter jusqu'à la place de l'Obélisque"