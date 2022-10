La directrice générale du FMI alerte sur le risque grandissant de récession et appelle à l'action

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a appelé jeudi 6 octobre les États et les institutions à « agir maintenant et ensemble » face au risque croissant de récession dans le monde provoqué par l'enchaînement des chocs économiques.

L'institution publiera mardi ses prévisions de croissance pour l'année à venir, et celles-ci seront révisées en baisse, a averti Kristalina Georgieva. La patronne du FMI, tout en soutenant l'action des banques centrales contre l'inflation, a alerté sur le risque d'un resserrement monétaire « trop fort et trop rapide », qui pourrait « plonger de nombreuses économies dans une récession prolongée ».