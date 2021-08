La douloureuse attente des parents de Dieynaba Traoré retrouvée morte dans les filaos...

La famille de Dieynaba Traoré s'inquiète à cause de la lenteur dans l'enquête sur le meurtre de la jeune dame. Un drame qui a eu lieu il y a de cela quelques mois. Dieynaba Traoré a été retrouvée morte et abandonnée au milieu des filaos à Tivaoune-Peulh.



D'aprés BuzzSenegal, l'enquête n'avance pas et sa famille qui s'est confiée à L'Observateur se pose des questions. Surtout à cause du silence troublant autour de cette affaire. "Il est vrai que le temps de la justice n'est pas le nôtre, mais les autorités compétentes et la gendarmerie doivent doubler les bouchées, comme cela a été fait avec le meurtre de Lobé Ndiaye", déclare Korotoumou Sanogo, porte-parole de la famille.