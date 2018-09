La famille de Serigne Fallou Séne recasée par l’Etat

L’information a été donnée par le journal l’As, des contrats de travail aux proches de l’étudiant Fallou Séne du nom de l’étudiant tué par balle lors de manifestations à l’Ugb entre étudiants et forces de l’ordre ont été signés par l’Etat du Sénégal.



Toujours selon la source, sa veuve a été recrutée à l’université de Bambey. Bineta Niang a signé un Contrat à durée indéterminée (Cdi) pour un poste de lingère au Centre des œuvres universitaires sociales (Crous).







Deux autres membres de la famille de l’étudiant ont également bénéficié d’un contrat de travail de l’État. Il s’agit respectivement de Moussa Sène et de Serigne Fallou Sène (différent du défunt) comme commis administratif au Crous de Bambey et agent d’entretien au Crous de l’université de Thiès.



A en croire le journal, les contrats entrent en vigueur au début du mois de septembre.