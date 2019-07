La fiesta chez Harouna Moussa Dia

Dans le Bossea chez l'homme d'affaires et proche parmi les plus proches du PR MACKY Sall, les populations sont spontanément sorties pour manifester après la qualification des Lions. Des scènes de liesse ont éclaté de partout au coup de sifflet finale de la demi finale de la Can

PEOPLE & BUZZ

