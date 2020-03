La flambée du covid-19 devrait nous tirer de notre sommeil .

La flambée du coronavirus, une des maladies les plus terrifiantes ,a pris le monde entier de court. La pandémie a causé la mort de milliers de personnes, et a des implications bien au-delà des frontières des pays affectés.



Le destin a voulu que l’épicentre du virus se trouve autant dans les pays les plus développés de ce monde mais aussi dans les pays les plus pauvres ou en voie de développement comme le Sénégal.



L’effondrement des systèmes de santé dans les pays touchés, comme par exemple l’Italie, a déjà de profondes conséquences sur la vie des personnes infectées du fait du manque d’installation et d’équipements sanitaires, mais aussi du non respect des mesures de sécurité sanitaire.



Le Président Macky SALL, depuis le début de cette pandémie travaille sans relâche pour protéger la santé et la sécurité de chacun de ses concitoyens. Intensifier la réponse à l’épidémie demeure sa priorité absolue.



Comme tous les acteurs politiques de ce pays , Fatoumata Niang Ba Présidente du Parti Union pour le Developpement du Sénégal/Renouveau (UDESR) , félicite le président Macky SALL d’avoir pris ces décisions qui ont été bien mesurées et étudiées , mais aussi des décisions courageuses et fortes , accompagnées de mesures exceptionnelles telles que la création d’un fonds de riposte et de solidarité de 1000 milliards contre les effets du COVID-19 , Lutte contre toute hausse indue des prix, approvisionnement régulier en produits médicaux et pharmaceutiques et le soutien des entreprises , ménages et de la diaspora afin de combattre définitivement le Coronavirus. Donc nous pouvons espérer que le Sénégal saura de toute façon s’en sortir.



Le Président de la République a fait son devoir en toute responsabilité , vis à vis de son peuple. Maintenant il appartient à chacun d’etre patriote et de respecter les consignes afin de protéger notre pays contre le covid-19.



Ensemble nous vaincrons.



Fatoumata Niang Ba

Présidente du Parti Union pour le Développement du Sénégal /Renouveau

UDES/R

Membre Cellule Communication Benno Bok Yakaar