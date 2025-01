La gendarmerie nationale renforce son dispositif sécuritaire dans le Nord

Le ministre des forces armées a procédé le vendredi 24 janvier 2025 à une série d'inaugurations dans les légions de Gendarmerie de Saint-Louis et de Matam.



Dakarposte a appris qu'il s'agit de deux (02) brigades territoriales à Podor et Aéré Lao et d'un (01) Escadron de Surveillance et d'Intervention (ESI) à Ranérou.



La construction de ces nouvelles infrastructures marque une avancée significative dans la lutte contre l’insécurité.



Ainsi, ces unités équipées pour répondre efficacement aux besoins des populations locales, notamment en matière de lutte contre la délinquance, la gestion des conflits communautaires et la prévention des crimes transfrontaliers, permettront une meilleure couverture sécuritaire et s’inscrivent dans une vision globale visant à garantir une sécurité durable pour tous.